Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Ideologia gender - najbardziej groźna rewolucja ideologiczna i największy eksperyment społeczny

skuter 1.12.19 14:12

Urodziło się dziecko więc ojciec poszedł dopełnić formalności w USC Pani pyta chłopiec czy dziewczynka Ojciec odpowiada gender Pani na to dlaczego gender Ojciec mówi Po narodzinach tak pobalowałem że płci dziecka nie pamiętam To tak pół żartem a na serio gender to samo zło gender to utopia to bzdurna ideologia