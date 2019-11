Ks. prof. Jerzy Szymik ostrzega przed pisarstwem Olgi Tokarczuk

Romulus 17.11.19 13:21

Jak czytam kretyńskie wpisy nie których internatów, to chce mi sie wymiotować. Jeśli powaznie podchodzimy do swojego życia, to nie ma alternatywy. Zło jest złem, a dobro dobrem. Czym buduje nas Pani Tokarczuk ? Co buduje pozytywnego w nas. Kultura to coś co sprawia że chcę być lepszy, chcę zmieniać świat pozytywnie, budować go. Po za Bogiem, dobrem jest pustka, nihilizm. Nie trudno zgadnąc jak tacy ludzie kończą, pustka życiową która kończy sie samobójstwem. Szkoda tylko że znajdą sie pożyteczni idioci, których ona pociąga. Klakierzy bezsensu. Bezmuzogowia, nie znający własnej historii nie wspominając hstorii kościoła. Nawet nie ma z kim dyskutować. Jak ktoś pisze w stylu że inkwizycja to Kościół i nie znając reali tamtej epoki, czy porównuje Mickiewicza do Tokarczuk. !!!