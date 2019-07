Ks. prof. Dariusz Oko: Genderyści mają pornografię zamiast świętości

W "Radiu Maryja" duchowny mówił o diabelskich zamiarach genderystów. Jak powiedział, ateiści, odrzucając Boga, muszą go czymś zastąpić. "To może być tylko oczywiście jakaś stworzona, ziemska wartość: to może być kariera, władza, pieniądz, przyjemność, ale spośród przyjemności szczególnie przyjemność seksualna i tutaj przoduje genderyzm" - powiedział.

"Ludzie, którzy żyją w wielkim dobrobycie na Zachodzie, a nie wierzą w Boga, już nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie wiedzą, gdzie jeszcze znaleźć jakiś sens życia. Ponieważ nie rozumieją wartości duchowych, skupiają się na zmysłowości" - wskazał rozsądnie.

Duchowny odniósł się następnie do czynu aktywistki LGBT, która sprofanowała Matkę Bożą. Wytworzyła coś, co ma przypominać waginę oraz Maryję i pomalowała to na tęczowo. "Tutaj świętość zostaje sprowadzona do seksualności. Seksualność zostaje postawiona ponad świętością, bo to, co zrobiła, ma charakter pornograficzny i tego zamachu, tej obrzydliwości dokonała wobec Matki Bożej. To jest kolejne potwierdzenie tego, co mówię – że ci ludzie w głowach zamiast boskości, zamiast Boga, mają seks, że mają pornografię zamiast świętości" - wskazał kapłan.