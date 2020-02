Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Charakterystyka chrześcijaństwa zielonoświątkowego

Fundamentem religijności pentekostalnej jest nowe rozumienie Pisma Świętego. Zwolennicy ruchów zielonoświątkowych w pewnym stopniu zakwestionowali tradycyjną teologię katolicką i protestancką, tworząc własną wizję religii, moralności i życia społecznego. W ich przekonaniu wszystkie nadzwyczajne zjawiska, jak np. cuda i uzdrowienia opisane w Biblii, mogą występować z taką samą częstotliwością także dzisiaj, jeśli odpowiednio żywa będzie wiara członków kościołów czy grup modlitewnych. Mamy tutaj do czynienia z „religijnością milakularną”, której istotą jest cud jako fundament religii w ogóle. Przedstawiciele nurtu zielonoświątkowego są przekonani, że także w XXI wieku wciąż da się zaobserwować spektakularne oznaki aktywności mocy Bożej w życiu człowieka wiary, tak jak to było w czasach apostolskich.

Religijność pentekostalna oznacza próbę powrotu do zjawisk religijnych, które na przełomie XIX i XX wieku analizował francuski filozof i socjolog Emil Durkheim. Mówił on o elementarnych formach życia religijnego, które zawierają w sobie taniec, trans, sny i uzdrowienia. Niektóre elementy religijności zielonoświątkowej nawiązują do tego rodzaju zjawisk, obecnych w religiach naturalnych. W tym kontekście niezwykle ważne jest podkreślenie roli, jaką odgrywa osobiste doświadczenie religijne rozumiane skrajnie subiektywistycznie. Współczesna duchowość pentekostalna stanowi najczęściej mieszankę wiary, emocji, wrażliwości religijnej, osobistych przeżyć i doświadczeń. Chrześcijanin pentekostalny zdaje się mówić: „Wierzę, ponieważ doświadczam”. Występuje tutaj wyraźny prymat doświadczenia nad refleksją i samym aktem wiary. Osobiste doświadczenie religijne staje się jedynym kryterium prawdziwości wyznawanej wiary.

Zielonoświątkowcy twierdzą, że ich emocjonalna duchowość jest odpowiedzią na przesadnie racjonalne podejście do wiary w innych chrześcijańskich formach kultu i pobożności. W konsekwencji pomniejszenia czynnika intelektualnego dochodzi do tego, że prawdy religijne są nie tyle poznawane, ile przeżywane w sposób emocjonalny i czysto subiektywny. Od lat 90. XX wieku w we wspólnotach zielonoświątkowych rośnie tendencja do wprowadzania na szeroką skalę nowych technologii akustycznych i efektów multimedialnych. W pentekostalnym doświadczeniu religijnym to właśnie muzyka, dźwięk i światło zaczynają odgrywać zdecydowanie dominującą rolę. Bardzo wymownym potwierdzeniem tego typu pobożności i przeżywania religijności są bardzo popularne w wielu krajach nabożeństwa nazywane Wieczorami Chwały.