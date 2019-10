Ks. Piotr Glas ostrzega: To prowadzi do moralnej i duchowej destrukcji!

Tożsamość katolicka to tożsamość na wskroś Chrystusowa. Wielu katolików nie docenia tego faktu i związanego z tym bogactwa. Łatwo dają sobie odebrać tę tożsamość lub sami się jej pozbawiają. Konsekwencje tego rodzaju wyborów są straszliwe – prowadzą do destrukcji duchowej i moralnej. Inną pułapką jest szukanie w tożsamości katolickiej tylko tego, co wiąże się profitami, ale odrzucanie tego, co jest zobowiązaniem, wezwaniem do nawrócenia. Dziś Chrystus wzywa do wytrwałości, pogłębiania swojej wiary - uczy ks. Piotr Glas w konferencji wygłoszonej 5 grudnia 2018 roku w Brukseli.