Ks. M. Goring: Głosujesz na polityków popierających aborcję? Masz krew na rękach

Kanadyjski ksiądz Mark Goring, który znany jest ze swoich ortodoksyjnych komentarzy i homilii zamieszczanych na YouTube, nazywa katolików, którzy głosują na pro-aborcyjnych polityków „głupcami”. Ks. Goring nawiązuje w ten sposób do fragmentu Listu do Galatów św. Pawła, który Biblia Tysiąclecia tłumaczy: „O, nierozumni Galaci!” (Ga 3,1), a co ks. Jakub Wujek przełożył ostrzej i podobnie do tłumaczenia angielskiego, z którego korzystał duchowny: „O głupi Galatowie”. „Jako katolicy powinniśmy być obrońcami życia!” – mówi kanadyjski kapłan.

Dalej ks. Goring stwierdza, że „kiedy św. Paweł nazywa Galatów głupcami, to dlatego, że ich kocha. Jest dla nich ojcem i chce dopilnować, by jego dzieci spędziły wieczność w niebie. Nie chce widzieć tego, że jego dzieci utracą ten wielki dar, jaki Jezus zdobył przelewając swoją krew ”. Dlatego kapłan zachęca swoich słuchaczy do tego, by nie byli głupcami: „Musicie stanąć w obronie tego, co jest prawdą. Katolicy muszą powstać. Przestańcie iść na kompromisy. Stańcie w obronie prawdy. Brońcie życia. Ponieważ życie jest krótkie, a wieczność jest długa. A pewnego dnia będziemy musieli zdać sprawę z tych decyzji, które podjęliśmy”.

Ks. Goring przypomina, że głosując na polityków, którzy popierają aborcję, którzy „zamierzają otworzyć szeroko drzwi, a nawet otworzyć je szerzej na zabijanie tych najbardziej niewinnych, mamy współudział w tej straszliwej rzezi i mamy krew na naszych dłoniach”, a więc popełniamy „grzech śmiertelny”. Dlatego kapłan nie zamierza przepraszać za słowo „głupiec”, którego – jak sam stwierdza – nie używa często. Jednak rezerwuje je dla „tej straszliwej tragedii”, jaką jest zabijanie nienarodzonych.

Kanadyjski duchowny odwołał się w swojej wypowiedzi także do innych fragmentów Pisma Świętego, które świadczą o człowieczeństwie dziecka w łonie matki. Przypomniał m.in. słowa św. Elżbiety, które powiedziała o Matce Zbawiciela, gdy Maryja przyszła do niej w odwiedziny, a które zapisał św. Łukasz. A czytamy tam m.in.: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1,43-44).

jjf/ LifeSiteNews.com. YouTube.com