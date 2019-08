Ks. Lemański: Ochrzciłbym dziecko pary homoseksualnej

7.8.19 12:07

Śmierć i choroby towarzyszą przypadkowym i niehigienicznym kontaktom seksualnym.

70%25 do 78%6, 13 homoseksualistów przyznało, że chorowało na choroby przenoszone

drogą płciową. Liczba osób mających pasożyty jelitowe (robaki, przywry, ameba)

wahała się od 25%18 do 39%.19 W roku 1992 w USA 83% zachorowań na AIDS wśród białych

to przypadki homoseksualistów21.

Badanie5 przeprowadzone w Seattle, polegające na codziennym notowaniu doznań erotycznych

przez homoseksualistów, ukazało, że średnio w skali roku:

1) uprawiali seks oralny ze 108 mężczyznami i połknęli nasienie od 48 z nich;

2) całowali się, doprowadzając do wymiany śliny z 96 mężczyznami;

3) doświadczyli 68 penetracji odbytu prąciem

4) konsumowali fekalia od 19 partnerów.

Nic dziwnego, że 10% z nich zachorowało na zapalenie wątroby typu B i 7% na zapalenie wątroby

typu B w czasie trwania badania, czyli w czasie 6 miesięcy.



