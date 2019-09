Ks. Henryk Zieliński: Znak czasu. Powróćmy do Boga!

JS 7.9.19 10:38

Najpierw niech księża dobrze posolą swoje słowa zanim wyjdą do ludzi. Kościoły pełne są złoceń, ozdób sakralnych, złoto tu i tam ale czy to zmieni serce człowieka ??? Sprawi zmianę myślenia ?? Gdzie jest słowo, które po chwili nie wyleci drugim uchem. Dzisiejsze kazania przypominają misiowe, pluszowe opowieści a nie drogowskazy do zbawienia ! Ewangelie są błyskotliwymi, przepięknymi opisami objawienia Bożego w Osobie Jezusa i Jego Nowej Nauki dla Zbawienia. Jednak w dzisiejszych czasach pełnych szczegółów potrzebne są nowe, bardziej szczegółowe źródła czerpania oliwy do lamp wiary, dla wymagających potwierdzenia wydarzeń sprzed 2000 lat. Będę ile sił powtarzał sięgajcie po objawienia tzw. prywatne a ja nazywam je POMOCNE. Polecam bł. A.K. Emmerich ! Cały czas w kościołach mówi się o Jezusie historycznym, książkowym a dlaczego nie mówi się o Jezusie mówiącym do dusz wybranych przez ostatnie wieki ??? Po co są te objawienia ? Do prywatnego użytku Alicji Lenczewskiej, s. Faustyny, o. Pio ???



Króluj nam Chryste

Pozdr.