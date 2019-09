Ks. Henryk Zieliński: O wychowywaniu księży

JS 26.9.19 14:20

To nie jest objawienie uznane przez Kościół i pewnie nie będzie. Ja jednak biorę je jak najbardziej poważnie ! Matka Boża powiedziała:



"Nie wystarczy, że wrogowie Chrystusa przejmą Kościół Mojego Syna od wewnątrz – sprofanują Go na wiele innych sposobów. Zmienią hostie do Komunii Świętej i znaczenie Najświętszej Eucharystii. Powiedzą, że Najświętsza Eucharystia reprezentuje ludzkość i że jest to znak nowej wspólnoty – spotkanie wszystkich ludzi jako jedności w Oczach Boga. Wam, Moje dzieci, powiedzą, że wy wszyscy jesteście w komunii ze sobą i że to jest powód do świętowania.



Komunia Święta jest Ciałem Chrystusa i Jego rzeczywistą Obecnością. Nie może być dwoma różnymi rzeczami. A jednak zafałszują jej znaczenie – to, co wam w końcu pozostanie, będzie to tylko kawałek chleba, bo kiedy sprofanują ołtarze, Najświętsza Hostia, Obecność Mojego Syna, zaniknie.



Każdy sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wrogowie Mojego Syna będą tak przebiegli, że święte obrzędy będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione. Sakrament spowiedzi zostanie zniesiony, bo bestia nie chce, aby dusze zostały odkupione, ponieważ byłoby to zwycięstwem Mojego Syna."



