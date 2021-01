W Polsce bardzo dużo ludzi chodzi do kościoła, a jednocześnie bardzo dużo ludzi z tych, którzy chodzą do kościoła, zachowuje się tak, jakby do niego nie chodzili – zauważa ks. Dominik Chmielewski. W życiu wielu ludzi, podkreśla duchowny, chodzenie do kościoła nie ma nic wspólnego z przeżywaniem realnej obecności Boga.