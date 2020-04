Krzysztof Sobolewski: Kandydatka KO ma poparcie w granicach błędu statystycznego

„ Jeśli tak popatrzeć po tym, co ostatnio wskazujemy, nawet w trendach, które są przedstawione przez różne badania sondażowe, to widać ewidentnie, że – można tak parafrazując powiedzieć – kandydatka się nie udała” – powiedział dziś w rozmowie na antenie Polskiego Radia szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski komentując pozycję Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w ostatnich sondażach.

„[…] teraz wszystko jest robione po to, aby wybory nie odbyły się 10 maja – tylko, żeby przełożyć je na jak najpóźniejszy termin, a przy okazji spróbować naprawić błędną decyzję co do kandydatki tej formacji”.