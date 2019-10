Krzysztof Czabański: To jest mafia. Neumann obnażył prawdę o PO

Sprytny ninja 4.10.19 9:51

P.Wilk w Debacie tak przedst. program KONFEDERACJI:

1. Likwidacja ZUS

>>Kogo będzie stać na operacje, badania, przeszczepy?

1. "dajmy Polakom wybór. Mamy świetnie funkcjonującą medycynę prywatną i abonament rodzinny jest tańszy niż składka NFZ"

>> Kogo będzie na to stać, małe zabiegi, proste badania tak, a co jeśli przytrafi się poważna choroba?

np. koszt endoprotezy to 20 000zł !!!



2. Likwidacja podatków

>> Kto będzie więc utrzymywał szkoły, policję, wojsko,...

3. Bon edukacyjny

>>Teraz do SP 7-latki idą zgodnie z miejscem zamieszkania. Mając jednak bon możesz wybrać szkołę jaką chcesz, ale co jeśli miejsc zabraknie a nie będzie kryterium zamieszkania? Proste - drugim kryterium musi być opłata, no bo co innego?

Czytaj: będą szkoły dla bogatych i biedoty.

4. A na koniec debaty zareklamował Konfederację: mamy najmłodszych kandydatów!

>> No bo kto łapie się na takie pomysły?

5. W jednym z wywiadów (Wnet) Wilk pytany był czy robiono badania czy ten ichniejszy program da się wprowadzić, bez uszczerbku dla państwa i obywateli.

Odpowiedział, że tak były takie badania. A kto je wykonał i gdzie można je zobaczyć. Odp: Ja je zrobiłem, przedstawiłem 2 lata temu na spotkaniu (gdzieś tam).

>> Cyrk straceńców