Krzysztof Bosak broni PiS. ,,Wynik byłby identyczny. Niepotrzebnie wykreowali newsa''

Podczas obrad mikrofony w Sejmie zarejestrowały rozmowę Elżbiety Witek z posłanką PiS, która powiedziała do marszałek Sejmu: "Trzeba anulować, bo my przegramy". Witek odparła: "Przegłosujemy przez reasumpcję?". Do rozmowy włączył się wiceszef Kancelarii Sejmu,który stwierdził: "Nie, nie można tak. Melduję, że wszyscy, którzy są na sali, zagłosowali. Wyniki mogą być różne".