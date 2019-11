KRLD znów testuje rakiety. Wystrzelono dwa niezidentyfikowane pociski

skuter 28.11.19 11:43

Całe to zbrojenie przez KRLD To też jakieś ciche przyzwolenie przez USA że potem mieć zaczepkę do konfliktu zbrojnego Zanim KRLD miało na swoim terenie jakąkolwiek broń to USA mogło by ich rozgromić w tydzień i by było dawno po reżimie