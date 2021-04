Kraska: spada liczba hospitalizacji, zwolniło się 300 łóżek

- Po raz pierwszy od dawna mamy spadek hospitalizacji. W ciągu doby zwolniło się 314 łóżek - powiedział na antenie TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska dodał również, że być może szczyt trzeciej fali koronawirusa mamy już za sobą. Zaznaczył jednak, że sytuacja w dalszym ciągu jest bardzo poważna.

- Przygotowaliśmy plan awaryjny. Jeżeli będzie dużo pacjentów, to mamy plan relokacji do innych województw, gdzie sytuacja jest lepsza. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie sytuacji, że zabraknie respiratora dla pacjenta, który go potrzebuje - dodał minister.

Waldemar Kraska wypowiedział się również na temat szczepionek, w szczególności preparatu firmy AstraZeneca.

- Każda szczepionka dopuszczona przez Europejską Agencję Leków jest szczepionką bezpieczną - powiedział.

- Firm, które produkują szczepionki będzie za jakiś czas zdecydowanie więcej. Minie czas, gdy był to rynek producenta. Być może to, co dzieje się wokół AstraZeneca jest również walką między koncernami - wskazał Kraska.

jkg/pap