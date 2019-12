Kościół przerobią na pijalnię piwa?! Francjo, obudź się!!!

Marek21 2.12.19 9:57

Wysłuchałem rozmowy Terlikowskiego z ks. A. Kobylińskim.

Wniosek prosty: nie będzie w Polsce namysłu nad reformą nauczania religii w szkołach bo oficjalne stanowisko brzmi: "Jest dobrze!" Fakt, że coraz więcej dzieciaków ucieka z tych lekcji nie ma znaczenia skoro: "Jest dobrze!"



I "Będzie dobrze!" nadal bo inaczej księża mogliby stracić pensję i emerytury. Czymże wobec tego argumentu jest jakość katechezy i jej skutki dla życia religijnego młodzieży? Niczym!



W Polsce likwidacja kościołów też się zacznie, bo w końcu kiedyś transfer pieniędzy podatników do Kościoła się skończy, PiS nie będzie rządził wiecznie. A im dłużej będzie u władzy, im więcej pieniędzy da Kościołowi tym reakcja po dojściu do władzy centro-lewicy będzie ostrzejsza. Ale tego nikt nie widzi, grunt by księża mieli pensje i ubezpieczenia.



Deweloperzy w Polsce będą potrafili zamienić kościoły na mieszkania, hale sportowe, bary itp.Podobnie jak ci francuscy. I nie będzie to wina Żydów i masonów tylko biskupiej niefrasobliwości i dojutrkowości.



Ale szans na zapobieżenie temu nie ma, skoro biskupi model to bezmyślne i przerażone BMW a nie odważny przywódca społeczny.