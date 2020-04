Koronawirus w Polsce. Raport: 141 nowych zakażeń, nie żyją 4 osoby

Urszula 30.4.20 10:30

Kolejny kiks tego rządu. Stracili miliony i kto za to odpowie?



"Potwierdzają się ubiegłotygodniowe ustalenia "Wyborczej": miliony maseczek sprowadzonych z Chin przez KGHM nie mają żadnych certyfikatów jakości, a rząd USA nie dopuścił ich do obrotu. Dla służby zdrowia są bezużyteczne. W ich sprowadzanie zaangażowani byli Chińczycy."



Warto dodać, że "certyfikat" jest, ale wystawiła go jakaś włoska firma, która nie ma prawa do wystawiania certyfikatów.

A na Chińczyków trzeba uważać - to oszuści. Wciskają chłam, wprawdzie za marne grosze, ale zawsze to chłam bo albo nie nadaje się do użytku, albo jest produktem jednorazowym. Lepiej kupić polski droższy towar niż chiński tani i jednorazowego użytku.