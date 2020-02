Kontrowersyjne tezy niemieckiego teologa

Dam 28.2.20 14:56

KK nie uznaje wielu zakazów i nakazów zawartych w Piśmie Świętym.

Czy jeżeli Kościół wybiera sobie, co jest a co nie jest ważne, to czy to wciąż jest Słowo Boże, czy może po prostu słowo księdza?



Ponieważ ktoś zaraz zapyta, przykłady:

zakaz golenia boków brody, zakaz obsiewania pola dwoma różnymi typami zboża, zakaz noszenia ubrań z dwóch różnych tkanin, nakaz zabijania czarownic, nakaz brania w niewolę...