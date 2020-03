Koniec kryzysu: Wall Street się odbija

Po ostatnich spadkach wywołanych koronawirusem, inwestorzy na Wall Street odrobili już połowę strat sprzed wybuchu epidemii w Chinach. Jak dotąd koronawirus zabił na świecie ponad 4000 osób i dotarł to ponad 100 krajów, gdzie liczbę zarażonych szacuje się na ponad 114 tys.

- Na tym etapie sądzimy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rynek niedźwiedzia napędzany negatywnymi wydarzeniami, co sugeruje, że odbicie na rynkach akcji będzie szybkie, ale też nastąpi ze znacznie niższego pułapu

- Indeksy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję dynamicznymi wzrostami, a Dow Jones zyskał na koniec dnia ponad 1100 pkt. Analitycy wskazują, że to była szalona, bardzo zmienna sesja, która pozwoliła inwestorom odrobić połowę strat po poniedziałkowej, najgorszej od 2008 roku sesji.

- Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 4,89 proc. do 25.018,16 pkt. S&P 500 zwyżkował o 4,94 proc. do 2.882,23 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 4,95 proc. do 8.344,25 pkt.