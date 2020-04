Kończy ci się ważność prawa jazdy? Są nowe przepisy

Opracowane przez rząd przepisy tarczy antykryzysowej dotyczące ochrony kierowców właśnie weszły w życie. Co to dla nas oznacza? Jak poinformował w rozmowie z serwisem dziennik.pl rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś:

Wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym również zostało zawieszone. Co więcej, zawodowi kierowcy w okresie epidemii nie muszą przechodzić oraz dostarczać okresowych badań lekarskich oraz psychologicznych. Po odwołaniu epidemii będą mieli na to 60 dni.

Zmiany dotyczą także terminu ważności czasowej rejestracji pojazdu. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 14 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia czy stanu epidemii. Jeśli zaś chodzi o termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terenu UE i czas na zawiadomienie starosty o nabyciu czy zbyciu pojazdu, wydłużony on został do 180 dni.