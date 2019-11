Komunizm okresu reformacji, czyli jak odrzucenie katolicyzmu doprowadziło to totalitarnego reżimu

Wawa 14.11.19 10:52

Błądzisz Waćpan straszliwie.

Katolicyzm wyposażony w inkwizycję sam był reżimem totalnym. A więc prawdą jest, że mógł skutecznie zwalczać inne, faktyczne, albo potencjalne totalitaryzmy, ale wcale nie gwarantowało mu to trwania przy prawdzie.

Bo błędnym jest podejście, że Chrystusowa prawda jest zawsze tam, gdzie Kk i Papież. Wystarczy poczytać inne teksty na frondzie, by zobaczyć, jak wiele obaw budzą współczesne inicjatywy Franciszka. Jeśli Papież miałby być heretykiem, to kryterium Chrystusowej prawdy musi być inne. Oto one:

"Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." (J. 8,31-32)



Jeśli ktoś nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie może być prawdziwie Jego uczniem. Chociażby był teologiem, duchownym, albo nawet Papieżem, to jednak uczniem Chrystusa nie jest.



Oczywiście, zrozumienie nauki Chrystusa i trwanie w niej nie jest łatwe. Dlatego nie do ludzi należy ostateczny osąd, kto w tej nauce trwa, a kto od niej odstępuje. Dla własnego rozeznania niezbywalny jest głos sumienia. Inaczej mówiąc, jeśli kieruję się w swoim sumieniu nauką Chrystusa - nie narażam się na naganę z Jego strony, chociażbym w rzeczywistości niewłaściwie rozpoznawał jakąś szczegółową prawdę.



Wracając do tekstu Autora: gdzie w nauce Chrystusa znajduje Pan sugestię wprowadzenia inkwizycji? Ewangelia jest wielkim dobrem, kiedy oparta jest na wolności ludzkich wyborów. Wybieram Chrystusa, wyznaję Go - i to jest w Jego oczach cenne. Ale kiedy człowiek nie znający Chrystusa staje wobec dyktatu: przyjąć chrzest albo ponieść śmierć, wtedy chrzest nie jest jego wolnym wyborem i przed Bogiem nie ma znaczenia. Również wtedy, gdy o chrzcie niemowlęcia decydują dorośli - taki chrzest rozmija się z prawdą Ewangelii. A w takiej sytuacji powtórny chrzest (proponowany przez anabaptystów) staje się zrozumiały, a być może uzasadniony...



Autor w swoim tekście połączył w jedno: komunizm, reformację, anabaptyzm i kwestionowanie własności prywatnej. A katolicka inkwizycja na tym tle ma stać się rzekomym i pożądanym "dobrem". Udało się Autorowi zarysować pozornie "chrześcijański" świat - bez odwoływania się do Chrystusa. Niech zmienią się wszyscy inni, bylebym ja sam pozostał wciąż taki sam - to ukryte przesłanie tekstu.

A może jednak lepiej uwierzyć w Chrystusa i trwać w Jego nauce...?