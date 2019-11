Komu i dlaczego przeszkadza Łuk Triumfalny? Wyjaśnia dr Targalski

Ryszard Olejniczak 27.11.19 21:47

Łuk i Pałac Kultury w Warszawie to byłaby śmierdząca hipokryzja. Obie te sprawy można załatwić wreszcie" jednym ruchem". Plan na którym zbudowano PKiN, idealnie pasuje do zwieńczenia tej budowli podwójnym krzyżującym się (łączącym po przekątnej 4 niższe narożniki) łukiem (po usunięci "ozdóbek" i iglicy). Powstałby wizerunek czteroramiennej korony, która po zwieńczeniu figurą orła górowała by nad stolicą,, symbolizując obydwa zwycięstwa nad bolszewizmem.