Kompromitacja! Bodnar zaskarżył do TK przepisy ,,tarcz antykryzysowych''

RPO Adam Bodnar zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego – jak poinformowało we wtorek biuro rzecznika RPO – przepisy dotyczące czterech „tarcz antykryzysowych”. RPO domaga się w piśmie skierowanym do TK stwierdzenia niezgodności z konstytucją zmian wprowadzonych do kodeksów "tarcz antykryzysowych" z 31 marca, 16 kwietnia, 14 maja i 19 czerwca br.

W swoim piśmie Bodnar pisze:

- W normalnym, spełniającym standardy konstytucyjne procesie legislacyjnym zmiany te musiałyby być podane dogłębnej analizie i refleksji. Najpewniej oznaczałoby to, że albo nie zostałyby one uchwalone, albo też uchwalone nie w przyjętym ostatecznie kształcie

Dodaje też:

- w przypadku wszystkich czterech zaskarżonych ustaw nie zostały dochowane terminy wynikające z regulaminu Sejmu, nie została też powołana Komisja Nadzwyczajna

mp/pap