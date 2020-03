Kolejny stan USA wstrzymuje aborcję na czas epidemii

ktoś tam 28.3.20 21:47

Naprawdę? Przecież Twoi idole od czeciej osoby twierdzą, że nie ma zagrożenia. W końcu zebrali się w 1000 do miziania po Sejmie i do rozjechania po całym kraju. A czecia osoba nie jest gorsza i też te setkę zaawansowanych wiekowo nieco upchnie w jednej sali pewnie... + obsługa. No bo czecia to cały orszak za sobą wlecze... A i procedować będzie nad Tarczą z cało moco majestatu przez 30 dniów. W końcu Konstytucja to Konstytucja i kto by się tam przejmował losem fryzjerki na przykład.