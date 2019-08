Kolejny 'męczennik' PiSowskiego 'reżimu'? Brejza: Nie dam się złamać!

"Umówmy się, dzień po aferze Piebiaka uruchamia się cały kombajn nienawiści, która uderza we mnie i moją rodzinę. Przecież to nie jest przypadek. Cała sprawa rozpoczęła się, kiedy zasiadałem w komisji Amber Gold i kiedy okazało się, że jestem posłem niepokornym"-stwierdził Krzysztof Brejza w programie "Onet Rano".

"Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Jeśli chodzi o walkę z karuzelami podatkowymi to ekipa Tuska i Kopacz przygotowała dobre ustawy, które miały walczyć z tymi mafiami(...) Tak bezczelnej rzeczy jeszcze nie było. Czy p. Morawiecki i p. Szydło dołączą do tej grupy, która ma stanąć przed Trybunałem Stanu za lukę VAT w rządzie PiS czy wstrzymywanie publikacji wyroku TK?"-zapytał Brejza, który, mówiąc o "bezczelności" komisji Horały i PiS, najwyraźniej sam zastosował się do przytoczonego przez siebie w tym wywiadzie przysłowia o diable, który ubrał się w ornat...