Kolejna osoba z koronawirusem? Interwencja policji

Czarek 6.3.20 13:15

Strach myśleć co by było gdyby przy sterach było PO.



Pamiętacie jak to było: Woda ma to do siebie że przypływa a potem odpływa.



No i kto to powiedział? Podpowiem: ktoś taki jak pani Kidawa, tyle że mniej nieporadny.