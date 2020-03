Kidawa-Błońska: zrobimy dla was to co PiS, a nawet więcej, a jeśli nawet nie zrobimy ...

ktoś tam 4.3.20 12:33

He, he, he... Bosak... uuuu... Bosak... he, he, he... I Korwin jako główny doradca... uuuu... ech ci doradcy i współpracownicy... he, he, he... Może nie będzie lepiej, ale na pewno nudzić się nie będziemy... zwłaszcza w Sowieckim Sojuzie... He, he, he... Ciekawe za kogo by robił p. Braun... albo taki p. Dziambor... Tuzy polskiej polityki... He, he, he...