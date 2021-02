KE upomina Niemcy. Rzecznik ds. praworządności: Jesteśmy zaniepokojeni

Komisja Europejska skierowała listy do sześciu państw członkowskich, upominając je w związku ze zbyt surowymi zdaniem Komisji restrykcjami dot. podróżowania. Wśród upomnianych państw znalazły się Niemcy. Bruksela apeluje do o dostosowanie wprowadzanych restrykcji do rekomendacji.

Bruksela niepokoi się surowymi restrykcjami dot. podróżowania wprowadzanymi przez niektóre państwa w związku z pandemią koronawirusa.

- „Komisja wysłała listy do sześciu krajów UE: Belgii, Finlandii, Danii, Niemiec, Węgier i Szwecji, wyrażając swoje zaniepokojenie. Kraje te stosują ostrzejsze restrykcje dotyczące przyjazdów lub wyjazdów z ich terytorium, niż zostało to uzgodnione”

- poinformował rzecznik KE ds. praworządności Christian Wigand.

- „Podkreślamy w tych pismach, że ograniczenia wolnego poruszania się nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne (do sytuacji – PAP). Wzywamy państwa członkowskie do lepszego dostosowania swoich środków do rekomendacji, które zostały wspólnie uzgodnione”

- dodał.

kak/PAP