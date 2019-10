Kard. Zenari: Syria wciąż jest piekłem na ziemi

“ Wielokrotnie odwiedzałem te szpitale i spotkałem się z ogromną wdzięcznością pacjentów i ich rodzin. W większości są to ubodzy muzułmanie, którzy potrzebują wsparcia – mówi papieskiej rozgłośni kard. Zenari. – Wielu mówiło mi z zadziwieniem, że nie spodziewali się tak szczodrej pomocy ze strony chrześcijan. Byli poruszeni tym, że Kościół niesie im wsparcie niezależnie od wyznawanej przez nich religii, że pomaga każdemu, kto jest w potrzebie. Myślę, że w obecnej trudnej sytuacji te szpitale mają podwójne zadanie: niesienie pomocy chorym, a zarazem uzdrawianie relacji społecznych, ponieważ to, co w Syrii uległo zniszczeniu, to nie tylko zrujnowane domy, ale i pozrywane więzi społeczne. Ludzie nie ufają sobie nawzajem. ”

Beata Zajączkowska – Syria

vaticannews.va