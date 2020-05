Kard. Kazimierz Nycz: Kadencja prezydenta musi zostać przedłożona

Metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz gościł na antenie Radia Plus. Wypowiedział się m.in. na temat zbliżających się w Polsce wyborów prezydenckich, wyrażając ufność w to, że politycy znajdą optymalne rozwiązanie, które w obecnej sytuacji okaże się możliwe.

-„Ciągle jeszcze wierzę (...) w ich troskę o dobro wspólne, o państwo i wierzę, że nie postawią ludzi w sytuacji bardzo trudnego wyboru. Tych, którzy będą głosować, którzy będą wybierać (...) Staram się wczuć w ludzi, to są różne dylematy. Ta obawa, dla której ludzie boją się nawet iść do kościoła, czy wychodzić z domu, ona także będzie obawą przy wyborach. Kwestia pewnych nowych form chociażby nieznane, bez wielkiej tradycji, wybory korespondencyjne, to tez spadło na nas niespodziewanie. Te dylematy są nowe i stawiają człowieka w trudnej sytuacji wyboru, a nie tylko to na kogo głosować”.