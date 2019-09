Kard. Burke i bp Schneider o napominaniu Ojca Świętego

prawda 26.9.19 19:32

Matko Kościoła - módl się za nami.

Aż tak daleko posunęła się ta podła sekta? Omamili papieża?

Uważajcie na masonów i żydów. Ich Hartman, ziejący nienawiścią do katolików

i Polaków, pisał": "My niewierzący czy ateiści, choć znaczna większość z nas nie interesuje się religią, mamy mimo to pełne prawo religią się interesować i przekonywać innych do jej porzucenia".

Niestety, nie tylko namawiają do porzucenia, ale maja czelność pisać listy do papieża i "reformować" nam Kościół.

Katolicy siedzieli cicho, mając takich przywódców jak Wojciech Polak, inni udający katolików zalegalizowali tę zarazę masońską w III RP i z czasem ukazała swą tęczową twarz i włazi do religii katolickiej.

Ani PO, ani PiS nic z tym nie zrobili. Brakuje mi konkretnych propozycji ze strony PiS, czy zamierza postawić tamę demoralizacji i zdelegalizować organizacje i fundacje działające na szkodę kraju.

PiS zapewnia Chleb i w TV igrzyska, a co z duchem polskim? Słowa, to za mało. A jak dotychczas to tylko słowa.