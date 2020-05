Karczewski: Wybory się odbędą mimo prób storpedowania

W każdej stacji co innego gada taki lans 5.5.20 9:23

Polskie media zdominowała dyskusja o orientacji seksualnej Kamila Zaradkiewicza. Dziennikarz „Gazety Wyborczej”, który wywołał cały temat, powiedział, że nie można stawiać mu zarzutów o homofonię i „wyoutowanie” Zaradkiewicza.

– Jestem wyjątkowo wyczulony na takie kwestie, dlatego przed publikacją i wysłaniem go do redakcji dałem go przeczytać dwóm osobom z kręgu Kampanii Przeciw Homofobii. W ogóle nie dostrzegali tu kwestii jakiegoś „ouotowania” i nie mieli żadnych zastrzeżeń – komentuje. – Żyjemy w XXI wieku, w części świata aspirującej do Zachodu. Napisanie, że mężczyzna „pokłócił się z partnerem” nie powinno być w naszych czasach i w naszej kulturze żadnym problemem. Na tym polega m.in tolerancja, że piszemy o osobach LGBT, jak o normalnych członkach społeczeństwa. Są wśród nich ludzie dobrzy, źli a najczęściej tacy i tacy. Tekst o Zaradkiewiczu nie jest tekstem o geju. To jest tekst o degeneracie moralnym, którego ta władza używa do najważniejszych poruczeń, czyli rozwalenia sądownictwa w Polsce. To także tekst o mobberze, który jako drapieżca seksualny dręczył podwładnych. Ten człowiek jest dzisiaj I Prezesem Sądu Najwyższego – uważa dziennikarz „GW”.