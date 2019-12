Kanadyjski Quebec: Są plany, by zabijać chorych na demencję

Propozycja jest wynikiem 18 miesięcy pracy zespołu ekspertów badającego kwestię wyrażania uprzedniej zgody na eutanazję przez osoby, u których zdiagnozowano „poważną i nieuleczalną chorobę, taką jak Alzheimer czy demencja”. Takie osoby miałyby udzielić z wyprzedzeniem przyzwolenie na przeprowadzenie eutanazji w przyszłości, kiedy nie będą w pełni władz umysłowych, by podjąć świadomą decyzję.

Minister McCann oświadczyła: „Dajemy im [ludziom cierpiącym na poważne nieuleczalne choroby] władzę i wolność decydowania i robimy to, jednocześnie szanując ich wolę, wartości i godność”.

Pomysł skrytykował m.in. Alex Schadenberg z organizacji Euthanasia Prevention Coalition, który powiedział: „To całkowicie szalone, ponieważ pozwoli na eutanazję kogoś, kto być może nigdy by tego nie chciał, kto w strachu na wcześniejszym etapie być może czuł, że jest to coś, czego chce”. Jego zdaniem pozwalałoby to po prostu na zabijanie ludzi wbrew ich woli, gdyż „traciliby prawo zmiany zdania” w sytuacji, gdy podjęcie świadomej decyzji jest niemożliwe.