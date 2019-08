Kaczyński podsłuchany przez TVN. Mówił m.in. o LGBT i Marszu Równości

Agnieszka 12.8.19 13:38

Ale bzdury i manipulacje! Pan ma nas za durniów?

Wszyscy członkowie Unii mają zagwarantowana niezależność w rozwiązaniu spraw światopoglądowych w swoich państwach!

Litwie Unia nie usunęła przepisów zakazujących propagandy LGBT i tam takich marszy nie ma a nikt w Europie nawet słowem się nie zająknie, że jest jakaś dyskryminacja!

Nie w sądach i Unii problem, ale w tym ze albo pana Kaczyński jest na prawicy ukrytym kretem nie tylko aborcjonistów, ale i homo-lobby albo ma zero kręgosłupa moralnego i ze swoja formacją podlizuje się jak może Ameryce, która przysyła poniżającą nas nadzorczynie, co dyplomatów prowadzi do nadużyć polegających na wtrącaniu się w wewnętrzne sprawy kraju, w którym mają być tylko ambasadorami a nie uczestnikami demonstracji ideologicznych. W Unii, w traktacie akcesyjnym jest wystarczająco podstaw prawnych, które gwarantują nam ochronę naszej niezależności, w sejmie z taką większością obozu PiS była i jest wystarczająca możliwości w ciągu jednej nocy (dla Żydów to potrafią!) wdrożyć w Polsce jak Litwa zakaz propagowania homoideologii, ale PiS NIE CHCE tego robić! Nawet deklaracji stambulskiej nie chcą wypowiedzieć, choć obiecywali jak wygrają wybory.

Jak można tak bezczelnie wciskać ufnym ludziom taki gruby KIT! Czy pan Kaczyński wstydu nie ma?!!