Kaczyński: Trzeba powiedzieć ,,dość'' anarchii w sądach

alcapone 14.12.19 12:14

W okresie przed 89 rokiem rodziło się od 600 do 800 tysięcy Polaków rocznie. W wyniku tej genialnej, znakomitej reformy Balcerowicza ( forsownej uporczywie przez obecną PO pod wieloma różnymi nazwami i maskami ) ten wskaźnik spadł w latach 90tych do poziomu 300 do 400 tysięcy. Nastąpiła gigantyczna CELOWO WYWOŁANA katastrofa demograficzna, tacy głupi to oni nie są, takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo. To są straty idące w miliony Polaków, straty porównywalne z tymi z II WŚ. A jakby kto miał wątpliwości że jest to z gruntu świadoma realizacja testamentu Hitlera, to ich reakcja na 500+. Ci z PO i okolic wpadli w jakiś obłędny szał wściekłości, ziali nienawiścią, strzykali jadem, straszyli, obrażali, wykwit dziczy nienawidzącej Polaków. Jakby nie rozumieli że mamy katastrofę demograficzną. Ależ doskonale rozumieli, sami ją celowo wywołali, doskonale wiedzieli co robią i o co w tym wszystkim chodzi.

Już pomijając taki nie drobny fakt jak ogromna ilość samobójstw jak też ludzi bezdomnych którzy pomarli po kanałach czy krzakach, ponieważ z sadystyczną satysfakcją kasta degeneratów z PO i okolic pozbawiła ich wszelkich podstaw egzystencji. Świadomie i z dziką satysfakcją sadystów, bo tacy właśnie oni są.