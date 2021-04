Joe Biden oficjalnie uznał rzeź Ormian za ludobójstwo. Jest odpowiedź Turcji

Prezydent USA Joe Biden oficjalnie określił mianem ludobójstwa rzeź Ormian w latach 1913-1915 w Imperium Osmańskim.

Na stronie internetowej Białego Domu pojawiło się specjalne oświadczenie Joe Bidena z okazji 24 kwietnia - dnia upamiętniającego śmierć 1,5 mln w Imperium Osmańskim.

- Każdego roku tego dnia wspominamy życia wszystkich tych, którzy zginęli w ramach ludobójstwa Ormian za Imperium Osmańskiego i zobowiązujemy się do zapobiegania takich wydarzeniom w przyszłości. Począwszy od 24 kwietnia 1915 r., kiedy władze Imperium Osmańskiego aresztowały armeńskich intelektualistów i lokalnych przywódców w Konstantynopolu, półtora miliona Ormian zostało deportowanych, masakrowanych i prowadzonych na śmierć w kampanii ekterminacji. (...) - czytamy w oświadczeniu Joe Bidena.

W dalszej części oświadczenia Joe Biden podkreślił, że wielu Ormian w następnych latach musiało znaleźć nowe domy i nowe życie na całym świecie. Wielu z nich wzbogaciło swą obecnością Stany Zjednoczone.

- Upamiętniamy ich historię. Widzimy tamten ból. Stwierdzamy fakty historyczne. Nie robimy tego po to, aby rzucać oskarżenia, ale żeby zapewnić, że to co miało miejsce nigdy się nie powtórzy - czytamy w dalszej części oświadczenia.



- Dzisiaj, kiedy opłakujemy to, co zostało utracone, zwróćmy nasze oczy ku przyszłości w kierunku świada, który chcemy zbudować dla naszych dzieci (...) - apeluje Biden.

Naród amerykański czci pamięć wszystkich Ormian, którzy zginęli w ludobójstwie, które zaczęło się 106 lat temu- zakończył oświadczenie Biden.

Oświadczenie Bidena przerwało wieloletnią amerykańską strategię unikania jednoznacznych określen w stosunku do rzezi Ormian.

Obecne władze tureckie nie uznają rzezi Ormian za ludobójstwo, podważają ponadto rzeczywistą liczbę ofiar oraz udział władz osmańskich w rzezi.

Na stronie oficjalnej tureckiej agencji informacyjnej Anadolu Ajansı pojawiło się oświadczenie tureckiego MSZ.

- W całości odrzucamy to oświadczenie, oparte wyłącznie na populizmie. Turcja nie będzie uczyć się czegokolwiek na temat swojej przeszłości od kogokolwiek innego. (...) Z całą mocą potępiamy deklarację USA - czytamy w oświadczeniu.

jkg/whitehouse.gov, anadolu agency