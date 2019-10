Jest sukces. Dania zgodziła się na Baltic Pipe

1.W piątek polska spółka Gaz System podała informację, że rząd duński wraz zgodę na budowę dwóch podmorskich odcinków gazociągu Balitic Pipe, ponieważ mają one przebiegać przez duński obszar morski.

Te dwa odcinki będą miały długość ok. 133 km i jak poinformował prezes Gaz Systemu, polskiego operatora infrastruktury gazowej, są to kluczowe elementy realizacji tego projektu.

Jeden odcinek będzie prowadził od duńskiej linii brzegowej nad Zatoką Faxe do granicy szwedzkiego obszaru morskiego, a drugi od szwedzkiego obszaru morskiego, przez obszar morski Danii wokół wyspy Bornholm, aż do obszaru morskiego naszego kraju.

W najbliższym czasie spółka Gaz System zwróci się z podobnym wnioskiem do rządu Szwecji (także przez obszar morski tego kraju ma przebiegać ten gazociąg), w tym roku również spodziewane jest uzyskanie decyzji środowiskowej dotyczącej przebieg gazociągu na polskich obszarach morskich, łącznie z jego wyjściem na ląd na terenie naszego kraju.