Jest projekt budżetu na 2020 rok. Bez deficytu!

Mirek 23.12.19 15:47

Na przekór kacapskiemu lewactwu chce oświadczyć że w Polsce jeszcze tak dobrze ludziom się nie żyło . Inflacja jest ale nie tak straszna jak to opisują lewacy . A inflacja jest dlatego że skończył się wyzysk najbiedniejszych !!! . Skończyły się czasy gdy przy zbiorach truskawek , malin , jabłek właściciele plantacji płacili po 5 zł za godzinę pracy !!! . Dzisiaj trzeba zapłacić 15 zł za godzinę !!! . I dlatego wzrosły ceny . W Polsce zwykli pracownicy są okradani bo za taką samą pracę na zachodzie otrzymaliby 2....3 razy więcej . Dlaczego tak się dzieje . Ano dzieje się tak dlatego że tzw. stopa zwrotu w Polsce wynosi 20% a na Zachodzie 7....8 % . To znaczy że zainwestowany kapitał np 100 tysięcy zwraca się w Polsce po 5 latach a na zachodzie po 12.....13 latach !!! . To jest ogromne złodziejstwo !!! . Dlatego rząd PiS-u dostrzegł to i wymusza urzędowo coraz to nowe podwyżki godzinowe płac . Efekt jest taki że na rynek wpływa więcej pieniędzy przy czym pieniądze te powodują nieznaczną inflację .....bo muszą wywołać . Jednak ta inflacja nie może być zbyt duża bo należymy do wspólnego unijnego rynku i gdy polska żywność będzie zbyt droga to w jej miejsce wejdzie ta sprowadzona z zachodu lub wschodu . Po prostu przedsiębiorcy nie mogą już tak jak dotychczas "kroić" pracowników tylko muszą się podzielić z pracownikami zyskiem tak aby w niedalekiej przyszłości ich stopa zwrotu również osiągnęła ten poziom który jest na zachodzie czyli 7....8% w stosunku rocznym .