Jest i on! Wałęsa pojechał szczuć do Pragi

Były prezydent Lech Wałęsa wybrał się do czeskiej Pragi, gdzie wziął udział w międzynarodowej konferencji Forum 2000. Przy tej okazji postanowił trochę popluć na polski rząd, a także- Kościół.

"W Polsce do władzy doszli populiści i demagodzy i rozdają w tym populizmie wszystko, co się da i kupują masy. A klimat do tego jest dobry"-stwierdził. W ocenie Wałęsy, wyborcy głosują na polityków, którzy "dają więcej".