Jest doniesienie na homoseksualną profanatorkę

pat 26.7.19 15:06

Zboki i tolerancja, to jak woda i ogień. Ci wyznawcy synagogi szatana prędzej by się dali utopić, niż okazać tolerancję dla katolików. To walczący ateiści, sataniści, sodomici, a PIS udaje, że deszcz pada, gdy to bydło pluje na prawo i lewo na Boga, Maryję i wierzących. Póki co, to organa ścigania zajmują się wyłącznie tymi, którzy bronią wiary, prawa do jej wyznawania i praworządności. 500plus to nie wszystko, gdy wróg chce opanować duszę narodu.