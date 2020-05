Jerzy Bukowski: Zdalna sesja czy zdalna kompromitacja?

Dziadek z Wehrmachtu, a babcia z Armii Czerwonej 14.5.20 8:20

Opozycja to zgraja durniów. Mieli tyle czasu, by wybrać swego kandydata, wyszło jak widać, i teraz, na miesiąc przed wyborami, szukają nowego jelenia. A wybór mają jak między dżumą a cholerą. I nie dociera do nich, że wybory to kwestia wyborców, że kandydat musi mieć program, do którego przekona Polaków. A oni maniacko sądzą, że wygra ten, kto najbardziej dowali PIS-owi lub znajdzie największą dziurę w całym!

I teraz robią w gacie, bo ich "kampania" wyborcza to tragifarsa, seria nieustannych kompromitacji, wpadek, pokaz niekompetencji i zwykłej głupoty - a wszystko to maskowane pospolitym chamstwem.

Ile jeszcze będzie tolerancji dla tych dywersantów, zdrajców i donosicieli?!