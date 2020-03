Jerzy Bukowski: Nie ma już totalnej opozycji

MT(*) 27.3.20 8:33

Ci tak zwani "totalni" to raczej post-bolszewicka dzicz ukształtowana mentalnością sowiecką. Oni zawsze zakładali zniszczenie i pogardę wobec tego co normalni ludzie naszej cywilizacji uznają za "dobre obyczaje" lub "porządne zachowanie".



To przodkowie tej dziczy, po wkroczeniu na teren Polski z rzekomym wyzwoleniem, myli zapijaczone mordy w sedesach i popijali stamtąd wodę, dziwiąc się aż takim wynalazkom.



Niewykluczone, że większość hałaśliwej hołoty określającej się "totalną" opozycją ma właśnie taki rodowód, a przynajmniej przez pół wieku powojennej PRL-owskiej komuny jej przodkowie rozszyfrowali w końcu do czego służy sedes i spływająca w nim woda. Dzięki temu uznali, że stali się "e l y t o m". Ta dzisiejsza dzicz w sejmie to ich potomkowie, najprawdopodobniej nie tylko ideowi, czyli neo-e l y t y.