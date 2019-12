Jerzy Bukowski: Najwyższy już czas, aby patronami jednostek armii RP byli wyłącznie jej bohaterowie!

„- Na ich miejsce wybieramy nowych. Każdy obecnie funkcjonujący patron jednostki jest sprawdzany przez komisje działające w resorcie. Kandydat do jego zastąpienia również polega weryfikacji. Jest to więc mozolna i długotrwała praca. Ale dajemy sobie z tym radę. Te zmiany wymagają czasu. Wiąże się to m.in. z wymianą sztandarów. Są to także kwestie proceduralne. Nie da się zmienić patrona jednostki w ciągu jednego dnia. Jednak to już jest schyłek naszej pracy. W ciągu 12 miesięcy - do końca 2020 r. - wszystkie polskie jednostki wojskowe będą mieć patronów niezwiązanych z komunizmem” - powiedział „Naszemu Dziennikowi” wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.