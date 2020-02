Jerzy Bukowski: Karygodne niedopatrzenie ochrony prezydenta

15.2.20 12:54

w sieci słychać taką gadkę, że właściciel kampera z napisami „Poland not Polin” oraz „Polska to nie Polin” wybierał się na żydowskie obchody do Auschwitz, i na wjeździe na autostradę zatrzymało go trzy wozy Policji bowiem ponoć nie zapłacił mandatu i skierowali go na posterunek w celu złożenia wyjaśnień, jak go zwolniono, uroczystość skończyły się.



można?, można!



zaniedbanie? niechlujstwo? celowe działanie?

kto komu i za co płaci?