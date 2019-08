Jerzy Bukowski: Kandydacka infolinia. Ciekawy pomysł kandydata do Senatu

Starający się o senatorski mandat z ramienia Zjednoczonej Prawicy były prezes Klubu Jagiellońskiego Krzysztof Mazur (powalczy z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Bogdanem Klichem, który dwukrotnie wygrywał wybory do wyższej izby parlamentu w krakowskim okręgu nr 33) postanowił prowadzić swoją kampanię i tradycyjnie, i nowocześnie.

Rozpoczął ją na placu Na Stawach obok którego mieszka zapewniając, że chce być blisko ludzi, ale obiecał, iż będzie również bardzo aktywny w mediach społecznościowych, zwłaszcza na YouTubie. Uruchomił także infolinię pod numerem telefonu 515 682 010, na którą krakowianie będą mogli dzwonić od poniedziałku do piątku między godzinami 10.00 a 18.00 przedstawiając problemy dotyczące zarówno spraw lokalnych, jak i funkcjonowania instytucji centralnych. On sam będzie dyżurował przy telefonie przez pierwszą godzinę, w pozostałych zastąpią go członkowie sztabu wyborczego.