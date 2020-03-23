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IZRAEL I ŻYDZI
Jedwabne. Kto zabił Żydów? Prof. Chodakiwicz vs. dr Leszczyński 23.03.2020, 14:25
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Jedwabne. Kto zabił Żydów? Prof. Chodakiwicz vs. dr Leszczyński

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  • Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 23.3.20 14:35


    Jedwabne. Kto zabił Żydów?
    Koronawirus?

  • Vip Randki kamerki pokazy skype! 23.3.20 14:41

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    Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm,

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  • Tomek 23.3.20 14:45

    Kto zabił Żydów będzie wiadomo po ekshumacjach.
    Natomiast wiadomo kto zabił Polaków w Nalibokach i Koniuchach.

  • TOPEK 23.3.20 14:58

    Czy nie prościej powiedzieć że większość Polków z tych miasteczek chętnie mordowało Żydów za przyzwoleniem Niemców i zrzucić z siebie tą haniebną część historii i przeprosić Żydów, ale nie bo PiSdzielce nie mają honoru tak jak wasz zakłamany PREZES który wam wmawia swoje paranoje na temat Smoleńska, Wałęsy, Niemców którzy nas rzekomo wykorzystują, szlachetności wszystkich AKowców, złej Unii która nas prześladuje w sprawie sądów, Tuska który działa na korzyść Niemiec, markety które niszczą małe sklepy przecież ten człowiek jest chory a was ciągnie za sobą

  • Elektor 23.3.20 15:01

    No cóż. Przypomnijmy kto wstrzymał prace ekshumacyjne w Jedwabnem kiedy na jaw zaczęły wychodzić niewygodne dla Żydów fakty. Taaaaa, właśnie on. Nieżyjący niestety już Lech Kaczyński ratował żydom pośladki i zabronił dalszych prac. Nieprzypadkowo żydzi ciepło o nim zawsze mówili, trzymał z nimi a nie z Polakami. Wiemy o tym, wszak to on też złożył uroczyście podpis pod Traktatem Lizbońskim. Zapewne pisowcy odkręcą kota ogonem mówiąc że owszem podpisał ale się nie cieszył, ale to tak jakby powiedzieli że owszem wódkę pił z Kiszczakiem ale nie zakąszał:)

  • man.of.Stagira 23.3.20 15:04



    NIE t y l k o… NKWD
    .
    „DIAMENT znaleziony w popiele” – Warszawa 1995 - Copyright by Krzysztof Kąkolewski
    (Dokument o najszlachetniejszym bohaterze powieści Jerzego Andrzejewskiego „Popiół i diament” (postać Szczuki) a właściwie o jego pierwowzorze historycznym oraz o prawdziwym Maćku Chełmickim – który ...przeżył.)

    fragment nr 02

    Cytat

    Wiedział o przygotowaniach do pogromu Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku lub osobiście tymi przygotowaniami kierował. Trudno zarzucić mu dowodzenie atakiem na dom żydowski przy Plantach w Kielcach, ponieważ kwestia dowodzenia nie została rozwikłana. Do akcji różne pododdziały wchodziły oddzielnie – nie zrobił jednak nic, by je powstrzymać przed zbrodniami i rabunkiem, a przebiegowi walki (Żydzi także strzelali) przyglądał się przez lornetkę. Po krótkim uwięzieniu, uniewinniony, awansował. Historia udziału Władysława S. i innych wyższych oficerów z resortu MBP w przygotowaniu i nadzorowaniu przebiegu pogromu to osobna sprawa.

    Władysław S. był oddany partii jak może nikt z polskich komunistów średniego szczebla, przepojony nienawiścią klasową do inteligencji, właścicieli ziemskich, burżuazji, Kościoła, księży i Żydów (jako student więzienny Marksa nadawał Żydom automatycznie tzw. treść klasową uznając ich za wyzyskiwaczy). Był –w odróżnieniu od inteligenckich szczytów KPP –plebejuszem. Wyczuwał, gdy doszło do sojuszu niemiecko-sowieckiego, że hitlerowcy w swojej masie są plebsem, nosicielami populistycznej, zrównującej, niwelującej społeczeństwo idei.

    Bez jego zgody byli członkowie KPP nie mogliby się zbierać w siedzibie Gestapo w stolicy dystryktu radomskiego (obejmującego dawne województwo kieleckie) w roku 1940 i pobierać zapomogi w wysokości 20 Deutsche Mark. Ciąży na nim zarzut przekazywania list oficerów WP którzy ukrywali się przed niewolą, a potem nazwisk członków ZWZ AK do Gestapo.

    Cała grupa komunistów w dystrykcie radomskim otrzymała od Władysława S. rozkaz współpracy z Gestapo, nawet po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w celu demaskowania ZWZ-AK przed Gestapo.”
    Koniec cytatu

    (ciąg dalszy nastąpi)

    .

  • ceramik 23.3.20 15:04

    ''Kto zabił Żydów?'' Jak to? Ktoś zabił wszystkich żydów? O Adolfie.

  • nienawiść z powietrza się nie bierze 23.3.20 15:10

    Kto zabił Żydów?

    To samo i ci sami co wszędzie, zgodnie z powiedzeniem:
    "What goes around comes around"
    albo
    "Be nice to people on your way up.
    You’ll meet them on your way down."

    Żydzi porodzeni w USA po wojnie zrozumieli to.
    Nie spotkasz pomiędzy nimi szmondaków typu Woleński, Hartman, Gross, Grabowski ...

    Tak, tak .. obojetność, arogancja, nielojalność, itp. kosztuje.

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