Jarosław Kaczyński zaszczepi się przeciwko koronawirusowi

Rada Ministrów przyjęła dziś Narodowy Program Szczepień. Możliwe, że pierwsze szczepienia odbędą się jeszcze w tym roku. Okazuje się, że chęć skorzystania ze szczepionki wyraził już prezes PiS.

„Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa”

- informuje na twitterze Michał Moskal, dyrektor biura prezydialnego PiS, przewodniczący Forum Młodych PiS.

Dodał:

„Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego”.

