Jarosław Kaczyński: Wybory kopertowe to był mój pomysł, a premier zachował się jak mężczyzna

„Jesteśmy dzisiaj trzy razy bogatsi niż w 1991 roku, kiedy to za rządów Jana Olszewskiego PKB, po ciężkim balcerowiczowskim spadku – katastrofie, jaką wywołały całkowicie nieprzemyślane reformy – zaczął wzrastać” – mówił Jarosław Kaczyński w rozmowie, którą opublikował dziś portal Wprost.pl.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że dziś:

„Wreszcie mamy szansę do końca tej dekady osiągnąć w PKB średnią europejską”.

Obszerna rozmowa dotyczyła między innymi zapowiedzianego przez PiS programu „Polski Ład”. Prezes PiS na pytanie o to, dlaczego rządzący tak wiele o nim mówią, odparł, że „jest o czym opowiadać”.

Czy Zjednoczona Prawica chce „zarżnąć klasę średnią”? Na pytanie o takie oceny nowego programu PiS Jarosław Kaczyński odparł, że jest to bardzo nieuczciwa retoryka i dla osób zarabiających do 10 tys. złotych tak naprawdę nic się nie zmieni. Wskazał, że tak naprawdę nawet zarobki do 20 tys. złotych miesięcznie nie będą oznaczały większych strat dla takich osób.

Dodał:

„Podatek zwiększy się dla ludzi zarabiających w przedziale od 20 do 30 tys., czyli przy bardzo dobrych zarobkach”.

W rozmowie z wprost.pl podkreślił, że nawet osób zarabiających milion złotych rocznie nikt finansowo nie „zarżnie”, a dochody zmniejszą się dla nich tylko trochę i nadal pozostaną wysokie.

Co ciekawe, Jarosław Kaczyński w rozmowie z PiS przyznał, że wybory korespondencyjne był jego pomysłem. Zwrócił uwagę, że pewnych rzeczy także po stronie Zjednoczonej Prawicy nie można było uchwalić i:

„[...] rzeczywiście ówczesne zachowanie Jarosława Gowina było niewłaściwe. Mówiłem mu to wielokrotnie”.

W ocenie prezesa PiS, premier w tej kwestii „zachował się jak mężczyzna”, podpisując stosowne rozporządzenia w kwestii wyborów kopertowych.

W rozmowie Kaczyński zapowiedział też dalszą kontynuację reformy sądownictwa, która jest już gotowa. Podkreślił, że to ostateczna „gwarancja normalnego funkcjonowania państwa”. Sytuacja jest zdaniem prezesa PiS fatalna wtedy, gdy wszystko opiera się na zasadzie, że to sądy tworzą prawo.

dam/PAP,Wprost.pl