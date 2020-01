Mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego w niemieckich mediach. Reparacje wojenne? ,,Nasze żądania się nie przedawniają''

ja 25.1.20 9:13

Protestem Prezydenta Polski byłoby nie nieprzyjechanie do Izraela, bo o to przecież chodziło, ale właśnie przyjechanie.

Duda powinien przyjechać z jak największą ilością staruszków którzy przeżyli Oświęcim , a po przemówieniach prezydentów powinien wstać i nie ważne że nikt mu nie udziela głosu podejść do mównicy i w imieniu tych staruszków spróbować powiedzieć historię Holokaustu POLAKÓW.



Będzie skandal (i dobrze) jeśli pozwolą mu coś powiedzieć to staruszkowie powinni wyjść na scenę, a jeśli nie pozwolą mu niczego powiedzieć to staruszkowie też powinni wyjść na scenę a potem zejść razem z Dudą.