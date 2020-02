Jarosław Kaczyński: Politycy obozu rządzącego mają zapomnieć o własnych ambicjach

alcapone 24.2.20 12:26

Ja bym do redakcji Frondy apelował o uczciwość i odpowiedzialność. Między piątkiem gdy było bezpiecznie, a niedzielą zdarzyła się rzecz dziwna. Nagle w sposób zupełnie niezrozumiały masowo koronawirus zaatakował Włochy. Nie jest jasne jak on przenika systemy zabezpieczeń, a przenika. Już dzisiaj powinna zostać w całej Europie wprowadzona pełna blokada wszelkich imprez masowych, jak też masywne ograniczenia wszelkich podróży. Ci co muszą jeździć jak kierowcy tirów w odzieży ochronnej. Tak powinno być, ale zidiociałym eurokratom którzy pasjonują się szerzeniem LGBT nawet to do głowy nie przyjdzie. A Fronda jak wszystkie większe media dostały instrukcje - nie siać paniki. I nic się nie robi tak naprawdę, chowanie głowy w piasek. Dokładnie nic, padaka, bezład, brak odpowiedzialności co cokolwiek.

Ponad dwa tygodnie temu, sobota wieczór, na falach Radia Maryja występował Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. I podał liczbę zmarłych na koronawirusa jako ok. 300. Gdy od rana media podawały że jest już ponad 700. 300 to był stan około wtorku. Ktoś sobie wyobraża że oni tam od rana do wieczora analizują wszelkie raporty i przygotowują strategie działań. NIC PODOBNEGO.